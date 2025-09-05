Italia show, Gattuso: "Ringrazio i ragazzi, atteggiamento giusto: vogliamo far tornare l'entusiasmo"

Ultimissime nazionale italiana - Italia-Estonia 5-0 con debutto show per il neo Ct Gennaro Gattuso in panchina.

Proprio il commissario tecnico ha commentato a caldo al triplice fischio questo successo ai microfoni della RAI:

!Dobbiamo ringraziare questi ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol pur giocando bene. Buona partita ma bravi a loro per come si sono comportati anche in questi giorni: abbiamo lavorato bene. La prima è andata, adesso pensiamo all’altra che sarà difficile. Ma complimenti ai ragazzi perché si sono dati da fare. Kean-Retegui grande intesa? Sì, ma a tutta la squadra. Squadra subito dentro le mie indicazioni? Io devo ringraziare questo gruppo di lavoro, abbiamo un obiettivo ovvero far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani. Sappiamo che ci tengono. I ragazzi sanno che a me piace la squadra che anche se sbaglia combatte e che lotta su ogni pallone. Ora recuperiamo e testa a lunedì”.