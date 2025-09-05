Italia show, Gattuso: "Ringrazio i ragazzi, atteggiamento giusto: vogliamo far tornare l'entusiasmo"

Notizie  
Italia show, Gattuso: Ringrazio i ragazzi, atteggiamento giusto: vogliamo far tornare l'entusiasmo

Italia-Estonia 4-0, esordio show per il Ct Gattuso

Ultimissime nazionale italiana - Italia-Estonia 5-0 con debutto show per il neo Ct Gennaro Gattuso in panchina. 

Gattuso commenta Italia-Estonia 5-0 

Proprio il commissario tecnico ha commentato a caldo al triplice fischio questo successo ai microfoni della RAI: 

!Dobbiamo ringraziare questi ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol pur giocando bene. Buona partita ma bravi a loro per come si sono comportati anche in questi giorni: abbiamo lavorato bene. La prima è andata, adesso pensiamo all’altra che sarà difficile. Ma complimenti ai ragazzi perché si sono dati da fare. Kean-Retegui grande intesa? Sì, ma a tutta la squadra. Squadra subito dentro le mie indicazioni? Io devo ringraziare questo gruppo di lavoro, abbiamo un obiettivo ovvero far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani. Sappiamo che ci tengono. I ragazzi sanno che a me piace la squadra che anche se sbaglia combatte e che lotta su ogni pallone. Ora recuperiamo e testa a lunedì”. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top