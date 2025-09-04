CdM - Da Hojlund a Elmas-Gutierrez: da Fiorentina-Napoli Conte può cambiare modulo, due le ipotesi

Notizie  
CdM - Da Hojlund a Elmas-Gutierrez: da Fiorentina-Napoli Conte può cambiare modulo, due le ipotesi

Verso Fiorentina-Napoli, CdM: Conte può cambiare modulo con i nuovi acquisti, ecco le due ipotesi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla dei nuovi acquisti e delle varianti tattiche a disposizione di Conte:

"Dalla trasferta di Firenze in poi ci sarà Rasmus Hojlund [...] Non c’è solo Hojlund, il Napoli ha vinto la partita contro il Cagliari cambiando la catena di sinistra. Sono arrivate diverse occasioni da quella zona di campo e anche il gol che ha deciso la gara. A sinistra può crescere il Napoli con l’inserimento di Gutierrez ed Elmas, la crescita di Noa Lang. Aumentando le soluzioni a sua disposizione, Conte potrà gestire al meglio anche i diversi abiti tattici, l’alternanza tra il 4-4-2 e il 4-3-3, sistema di gioco in cui anche Neres può dare un contributo rilevante. C’è bisogno anche di David, l’ultimo suo acuto risale allo scorso 18 gennaio: l’assist per il gol di Politano contro l’Atalanta. Lucca è rimasto a Castel Volturno, in attesa dell’inserimento di Hojlund l’ex Udinese è il centravanti del Napoli, durante la sosta Conte insisterà per migliorare le sue prestazioni".

Napoli: Hojlund ed Elmas
