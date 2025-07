Raoul Bova querela il Napoli? I rapporti con De Laurentiis potrebbero evitare la denuncia

Il Napoli ha cancellato da Tik Tok il video con i messaggi audio di Raoul Bova. Lo conferma oggi il quotidiano La Repubblica, secondo cui il Napoli vorrebbe così evitare conseguenze giudiziarie dopo la notizia che l'attore era pronto a denunciare tutti coloro che avevano diffuso, senza consenso, i suoi messaggi vocali privati.

L’attore ha minacciato la querela e sulla vicenda, per questioni legali, c’è riserbo assoluto. I rapporti cinematografici e personali tra De Laurentiis e Bova potrebbero evitare un seguito in Tribunale.

Intanto, anche l'account del Torino e quello della compagnia aerea Ryanair - che pure avevano ripubblicato gli audio - hanno cancellato i video incriminati.

Il video della discordia è stato rimosso, ma al Napoli preme innanzitutto chiarire l’accaduto, anche per evitare conseguenze giudiziarie.

Nessuna presa in giro. La moda su tik tok è seguire i trend topic del momento e si spiega così la scelta di utilizzare l’audio della telefonata rubata di Raoul Bova come sottofondo per un allenamento di Kevin De Bruyne, dando il buongiorno al campione belga".