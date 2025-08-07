Simeone saluta Napoli, compagni commossi: guardate cosa gli scrivono su Instagram

Giovanni Simeone saluta il Napoli e si trasferisce al Torino. L'attaccante argentino ci ha tenuto a salutare la piazza napoletana con un lungo messaggio diffuso sui social e presto sono arrivati segnali di affetto da parte di tutti i suoi ex compagni di squadra.

Nei commenti sono tanti i calciatori del Napoli che hanno salutato pubblicamente il Cholito Simeone.

Sam Beukema scrive: "Mucho rapido hermano. In bocca al lupo". Alessandro Buongiorno: "Brividi. In bocca al lupo cholito". Mazzocchi: "Il tuo esempio lo porterò con me "Sempre". Ti voglio bene". Stanley Lobotka in inglese: "Good luck Cholito". Faccina triste per Amir Rrahmani. Mathias Olivera invece scrive: "Grande amico, grato di tutto ciò che abbiamo vissuto, ti auguro il meglio sempre, ci mancherai. Sempre successi amico". Anche Alex Meret gli dedica un messaggio: "Grazie a te amico mio! È stato un piacere condividere tanti bei momenti assieme, sei un esempio per tutti, mi mancherai". Juan Jesus: "Sei sempre stato un esempio di professionalità e di disciplina. Ti auguro il meglio amigo". Raspadori: "Grazie Cholito, quante ne abbiamo passate insieme.. Un grande in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Ti voglio bene". Infine il capitano Di Lorenzo: "In bocca al lupo amico mio, ci mancherai tanto. Ti meriti il meglio". Messaggi anche da Contini, Politano e l'ex Rafa Marin.