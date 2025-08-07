UFFICIALE - Simeone al Torino, il Napoli ha ceduto il Cholito: la formula del trasferimento | FOTO

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone si trasferisce al Torino, adesso è ufficiale la cessione dei partenopei. Ecco il comunicato dei granata:

Simeone è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 luglio 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, dove ha giocato in prima squadra per due stagioni e vinto un campionato, una Copa Sudamericana e un Copa Libertadores. Nell’estate 2015 è stato ceduto al Banfield, dove ha messo a segno 12 reti in 36 gare. Nel 2016 è approdato in Italia, al Genoa: alla prima stagione ha messo a referto 36 presenze condite da 13 reti e 2 assist. L'anno successivo, dopo aver disputato ancora una partita di Coppa Italia in maglia rossoblù, è stato ingaggiato dalla Fiorentina: in Toscana ha collezionato 80 presenze, segnato 22 reti e servito 8 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Cagliari (72 gare, 18 gol e 6 assist) e Verona (35 presenze, 17 reti e 6 assist). Nell'agosto del 2022 è stato acquistato dal Napoli: con i partenopei Simeone ha esordito in Champions League - segnando subito una rete nel 4-1 contro il Liverpool - e ha vinto due Scudetti, nel 2023 e nel 2025.

Per lui, che con la Nazionale Under 20 ha vinto il Campionato sudamericano nel 2015 risultando il capocannoniere della competizione, anche 6 partite e un gol con l'Argentina.

Tutto il Torino Football Club accoglie Giovanni Simeone con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".