Miguel Gutierrez al Napoli: ecco quanto guadagnerà, lo stipendio e le cifre del contratto

Ultimissime calciomercato Napoli - Ci siamo, Miguel Gutiérrez è in arrivo al Napoli. Lo confermano Moretto-Romano. Partiamo dal tweet di Matteo Moretto di pochi istanti fa, in cui svela le cifre dell'affare:

"Miguel Gutiérrez a Napoli, le parti sono allo scambio dei documenti. Trattativa di 18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale del valore di 2,2 milioni € netti, che saliranno a 2,7 milioni € nell'ultima stagione. Anche tutto ciò che riguardava le commissioni e i diritti d'immagine era stato sistemato. In queste ore il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (ha %) dell'operazione. Il calciatore attende l'ok definitivo per viaggiare".