Colpo di scena Lookman-Napoli, Marino: "Conosco Percassi, non escludo che..."

Calciomercato Napoli, Pierpoalo Marino non esclude un colpo di scena per Ademola Lookman. Lo ha svelato in diretta a Rai 2 come riportato da TMW.

"I Percassi li conosco bene, soprattutto Antonio: basa molto sulla parola, non l'ha mai tradita, dalla più piccola alla più grande. Io credo alla posizione dell'Atalanta, cioè che Lookman sarebbe stato ceduto a somme superiori a 50 milioni ma all'estero, e non in Italia. L'obiettivo è ovvio, non andare a rafforzare una concorrente. La posizione di Lookman è la solita dei giocatori stranieri che vengono qui in Italia, vengono valorizzati e poi mostrano ingratitudine totale.

Mi viene in mente il paragone con Kean della Fiorentina, tanto di cappello a lui che ha saputo riconoscere al club l'abilità di valorizzarlo. Possibile terzo incomodo? Chissà che non possa essere il Napoli, dopo aver perso Ndoye: potrebbe mettere d'accordo le tre parti senza far uscire nessuno sconfitto, visto che ora il comportamento di Lookman mette in difficoltà il club, penso che i contratti vadano rivisti in certe cose. La carta Raspadori? Vedo ben avviata la trattativa con l'Atletico".