De Maggio: "Entro Ferragosto arriverà questo nuovo acquisto"

Le Interviste  
De MaggioDe Maggio

Calciomercato NapoliÂ - Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, svela questo scenario nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"Il Napoli chiuderÃ  nelle prossime ore per Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez. Ma non Ã¨ finita qui. Entro Ferragosto ho la sensazione che arrivi anche Miretti. Io continuo ad avere segnali che il Napoli, dopo Miretti, vorrebbe acquistare anche Musah. A quel punto perÃ² ci sarebbero sette centrocampisti. E sapete perchÃ©? PerchÃ© Anguissa potrebbe andar via a fine mercato".

