Cammaroto: "Agenti di Raspadori a Madrid per trattare con l’Atletico, Nkunku nel mirino di Antonio Conte già da 3 anni"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato: "Raspadori? Un epilogo già scritto. Il Napoli ora si concentra sull’uscita di Raspadori. Il Napoli partiva da 35 milioni, ma si può accontentare anche dei 30 più bonus. Le parti continuano a lavorarci, gli agenti sono a Madrid, a stretto contatto con l’Atletico. Dunque, si cerca in entrata. Occhio all’identikit dell’esterno sinistro: un giocatore duttile, che può essere un’alternativa a Lukaku e Lucca. Dunque, un’alternativa a Lookman. Ed ecco che salta fuori la pista Nkunku. Già 3 anni fa era nel mirino di Conte al Tottenham. Ora è completamente fuori dai piani del Chelsea che sta per prendere Xavi Simons e lavora per Garnacho. Il Napoli vuole prenderlo alle sue condizioni. In questo momento non credo a Sterling e Grealish, le quotazioni sono in picchiata. Lascio la porta aperta a Kevin che per le liste fa bene. Lo Shakhtar Donetsk lo valuta 40 milioni. Se non hanno preso Ndoye, non penso prendano Kevin a questa cifra. E’ un’operazione difficile. Attualmente, il Napoli punta a un’operazione in prestito. Poi vedremo se ci sarà l’assalto a Kevin. Per le liste, il Napoli non potrebbe prendere un centrocampista ed uun esterno d’attacco di 28-30 anni. Per questo dico attenzione alle liste, il Napoli può andare su Kevin. Sono scettico su Musah e dico occhio alla trattativa per Fabbian, che piace molto a Conte. Poi, Zanoli è ancora in orbita Bologna. Il Napoli non vuole spendere 15 milioni per Miretti, Fabbian è il giocatore che può essere consono ai parametri tecnici e tattici di Conte. Devo dire che c’è anche una voce insistente che gira, ma non ho riscontri: un possibile clamoroso addio in extremis di Spinazzola. Non mi arrivano segnali in tal senso. Se dovesse accadere, l’arrivo di Juanlu e Gutierrez cambieranno le gerarchie sugli esterni. Vedremo come si evolve il mercato. A meno di richieste stellari, il Napoli non si priverà di Spinazzola. Questi nomi sono definitivi? Non escludo nulla, ma comunque quest’anno il mercato azzurro è stato diverso: i nomi importanti sono arrivati subito. Quella dell'esterno d’attacco rimane l’operazione conclusiva e anche strategica. Lì mi riservo un nome a sorpresa. Il Napoli ha una strategia complessa. Quando escono alcuni nomi non mi sorprendo: so da dove escono e come vengono veicolati. Quindi, occhio a piste incomprese in attacco. Bisogna prendere un nome che faccia davvero la differenza. Il Napoli i soldi li ha. Perciò dico che non credo alla pista Sterling e Grealish. Mi aspetto un colpo importante".