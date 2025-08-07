Sky - Gutierrez ad un passo dal Napoli! Ma non andrà a Castel di Sangro col Girona

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulla trattativa in corso con il Girona per il trasferimento in azzurro di Miguel Gutierrez, esterno sinistroÂ destro spagnolo classe 2001.
GutierrezÂ Ã¨ ad un passo dalla definizione: affare tra i 18,5Â e i 20 milioni di euro con bonus. C'Ã¨ giÃ anche l'accordo con il calciatore per un ingaggio da 2,2 milioni a stagione piÃ¹ bonus. Il Real Madrid, inoltre,Â avrÃ Â diritto ad una percentuale della cifra pagata dal Napoli.
Nel weekend il Girona arriva a Castel di Sangro, ma lui non ci sarÃ perchÃ© Ã¨ infortunato.Â
