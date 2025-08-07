Moretto: "Comunicazione ufficiale del Girona, Gutierrez pronto a viaggiare verso Napoli! Mancano solo le firme"

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie dall'esperto di mercato Matteo Moretto che svela le prossime mosse del Napoli pronto a chiudere per Miguel Gutierrez per la corsia mancina dal Girona. Questo quanto rivelato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Napoli segue da tanti mesi Gutierrez e la scorsa settimana era tornato forte su di lui, finalmente siamo arrivati alla chiusura. Questa mattina il Napoli è tornato a contattare il Girona per definire al 100% l'operazione e il Girona ha comunicato ufficialmente al Real Madrid questa proposta del Napoli. Il Real Madrid detiene il 50% delle futura vendita del ragazzo. Questo passo è solo un passo formale, è accaduto anche per Rafa Marin quando dal Napoli è passato al Villarreal. Ormai ci siamo, mancano solo le firme per 18 miliioni di euro più bonus, il giocatore firma un contratto di 5 anni per un ingaggio da 2,2 a 2,7 a salire. Nelle casse del Real Madrid andranno circa 7 milioni di euro. Sarà a disposizione del Napoli ad inizio settembre, è in attesa per viaggiare verso Napoli".