Moretto: "Comunicazione ufficiale del Girona, Gutierrez pronto a viaggiare verso Napoli! Mancano solo le firme"

Calcio Mercato  
GutierrezGutierrez

Le ultime notizie dall'esperto di mercato Matteo Moretto che svela le prossime mosse del Napoli pronto a chiudere per Miguel Gutierrez per la corsia mancina dal Girona

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie dall'esperto di mercato Matteo Moretto che svela le prossime mosse del Napoli pronto a chiudere per Miguel Gutierrez per la corsia mancina dal Girona. Questo quanto rivelato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Napoli segue da tanti mesi Gutierrez e la scorsa settimana era tornato forte su di lui, finalmente siamo arrivati alla chiusura. Questa mattina il Napoli è tornato a contattare il Girona per definire al 100% l'operazione e il Girona ha comunicato ufficialmente al Real Madrid questa proposta del Napoli. Il Real Madrid detiene il 50% delle futura vendita del ragazzo. Questo passo è solo un passo formale, è accaduto anche per Rafa Marin quando dal Napoli è passato al Villarreal. Ormai ci siamo, mancano solo le firme per 18 miliioni di euro più bonus, il giocatore firma un contratto di 5 anni per un ingaggio da 2,2 a 2,7 a salire. Nelle casse del Real Madrid andranno circa 7 milioni di euro. Sarà a disposizione del Napoli ad inizio settembre, è in attesa per viaggiare verso Napoli".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top