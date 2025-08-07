Mazzocchi saluta Simeone: "Persone come te nella nostra terra non verranno mai dimenticate" | FOTO

Pasquale Mazzocchi ha salutato calorosamente Giovanni Simeone, che oggi ha ufficializzato il suo trasferimento al Torino. Il calciatore napoletano ha dedicato un lungo messaggio su Instagram al Cholito:

"Sei stato fonte di ispirazione in ogni allenamento, in ogni singolo secondo che hai potuto calcare il Maradona. Persone come te nella nostra terra non verranno mai dimenticate, perché a Napoli l'uomo viene prima di ogni altra cosa. Grazie di tutto Cholito".

Mazzocchi si è firmato "Tifoso napoletano".