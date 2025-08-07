Calciomercato Napoli, Sky anticipa i prossimi acquisti: Gutierrez, Juanlu, Miretti o Musa e forse un quarto

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle trattative in corso. Il giornalista Francesco Modugno fa il punto della situazione, a partire dalla trattativa con il
Gutierrez del Girona, operazione da circa 20 milioni di euro: Conte avrà un esterno di gamba, in grado di coprire tutta la fascia e garantire anche copertura in fase difensiva. A sinistra c'è anche Noa Lang, ma anche Spinazzola.
A destra invece si vuole formalizzare la trattativa per Juanlu Sanchez: il Siviglia chiedeva 20 milioni di euro, ma il Napoli pensa di poter chiudere l'operazione per 17 milioni di euro. Juanlu sarà l'alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra.
In mezzo al campo si interverrà con acquisti come Miretti o Musah, per dare un'alternativa ad Anguissa.
L'eventuale cessione di Raspadori potrebbe consentire al Napoli di fare altre valutazioni in attacco, sulla fascia sinistra,, avendo a disposizione un nuovo tesoretto. Ma senza ansia.