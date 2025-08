Il Napoli oggi può chiudere il 7° acquisto! Il Mattino: "Occhio a questa clausola"

Ultimissime calciomercato Napoli, potrebbe essere Miguel Gutierrez il settimo acquisto azzurro e proprio sullo spagnolo arrivano importanti aggiornamenti da Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Gutierrez?

Secondo quanto si legge, infatti, l’affare potrebbe concludersi già in giornata con un’offerta sotto i 20 milioni di euro.

Tuttavia occhio a una condizione particolare: trattandosi di un canterano del Real Madrid, proprio ai blancos il Girona dovrebbe corrispondere una massiccia percentuale del 50% sulla cessione eventuale.

Un fattore non indifferente e ovviamente da considerare per questa trattativa. "Un margine da tenere in conto al momento dell'offerta", evidenzia infatti il giornale.