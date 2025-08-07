Spinazzola può partire! Il Mattino a sorpresa: occhio a questo incastro

Calciomercato Napoli, Spinazzola può partire?

Ultimissime calciomercato Napolii: il futuro di Leonardo Spinazzola non sarebbe così scontato come potrebbe sembrare. Ad annunciarlo è Il Mattino oggi in edicola. Una serie di incastri di mercato, infatti, potrebbe portare l’ex Roma a salutare a sorpresa quest’estate.

Specialmente considerando anche l'arrivo di Miguel Gutierrez in azzurro

Calciomercato Napoli, Spinazzola può salutare a sorpresa? 

Grealish avvia le trattative con l'Everton e Manna pensa a Kevin, stella 22enne dello Shakhtar Donetsk: in quel caso, il futuro di Spinazzola non è così scontato in azzurro. Situazione da monitorare. 

