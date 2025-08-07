Radio CRC, Giordano: "Napoli senza pari: con 40 milioni chiude altri due colpi top"

Ultimissime calciomercato Napoli, pronta una doppia operazione in entrata come conferma il collega Marco Giordano di Radio CRC.

“Altri 40 milioni, more or less, per i terzini. Giovani, come serviva per una rosa che deve essere aggiornata dal punto di vista anagrafico. Con spessore internazionale. Gutierrez e Juanlu sono due colpi top.

Il Napoli sta facendo un mercato che in Italia non ha pari. Sta suonando una musica troppo potente per le altre. Sull’esterno: senza l’addio di Raspa, non ci saranno acquisti. Ma la sensazione che si possa fare un prestito top c’è, magari con un altro movimento in lista. Se esce Jack, lo scenario cambia".