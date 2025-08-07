Di Lorenzo su Conte: "Sa come stimolarci dopo la vittoria, non è cambiato di una virgola"

Di Lorenzo Conte

Napoli - Le parole del capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo che ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro ai microfoni di Sky Sport di quelle che sono le prime settimane della nuova stagione degli azzurri che inizieranno da Campioni d'Italia:

"Siamo ripartiti con grande entusiasmo dopo la vittoria dello scorso anno, dobbiamo riuscire a cavalcarlo e alimentarlo sempre tramite il lavoro. Sarà una stagione lunga, tosta, ma ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo iniziato il ritiro lavorando duramente e siamo contenti".

Quanto è complicato continuare ad avere fame?

"E' un aspetto su cui lavoriamo, abbiamo un allenatore che ha vinto e rivinto quindi sa come stimolare il gruppo e quali corde toccare. Sappiamo che sarà dura, ci sono tante partite e tante competizioni. I nuovi si sono inseriti bene, questo perché alla base c'è un gruppo sano e fatto di persone per bene".

Un anno dopo che Conte vede?

"Lo stesso, non è cambiato di una virgola. Stiamo lavorando tanto e bene. Sappiamo che sarà difficile ma abbiamo lo Scudetto sul petto e vogliamo difenderlo ad ogni costo sapendo che comunque tante squadre si sono rinforzate".

