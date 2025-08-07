Clamoroso Rai - Il Nottingham Forest ha provato lo scippo al Napoli! 'No' secco di Juanlu: i dettagli

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha dato un aggiornamento sull'affare Juanlu Sanchez:

"Ultime notizie da Siviglia aggiornate alle cinque del pomeriggio. Il Siviglia ha avuto un'ottima offerta per Juanlu Sanchez (mail arrivata stamattina in sede) dal Nottingham Forest (superato il Wolves) vicina ai 20 milioni. Ma poco fa ha dovuto registrare la durissima posizione del giocatore, Juanlu è stato perentorio: o il Siviglia lo vende al Napoli o resta in Spagna! Non c'è via di mezzo. Ora che il Napoli ha deciso per l'affondo, il calciatore è pienamente convinto. Nottingham ko. Una piccola rivincita dei partenopei dopo che gli inglesi hanno avuto meglio sui campani per il felsineo Ndoye".

