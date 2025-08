Sky - Avanza la trattativa Raspadori-Atletico Madrid: contatti per arrivare ad un accordo tra tutte le parti

Calciomercato Napoli - Proseguono i contatti tra l'Atletico Madrid ed il Napoli per il possibile trasferimento di Giacomo Raspadori come spiega Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il Napoli valuta il cartellino di Raspadori non meno di 30 milioni di euro.

Raspadori Atletico Madrid, le ultime

Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio in merito alla trattativa tra Atletico Madrid e Napoli per Raspadori: