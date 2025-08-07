Raspadori-Atletico Madrid, contatti frequenti! CdM: i nomi seguiti dal Napoli per sostituirlo

Calciomercato Napoli - Il futuro in azzurro di Giacomo Raspadori resta in bilico. Sull'ex Sassuolo, protagonista in azzurro con due Scudetti vinti, c'è l'interessamento dell'Atletico Madrid.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati dal Corriere del Mezzogiorno:

"I contatti sono frequenti, l’Atletico Madrid sta insistendo con il Napoli che è irremovibile su alcune condizioni: cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto e un incasso di almeno 35 milioni di euro bonus compresi. In caso di cessione di Raspadori, il Napoli proverebbe a riempire di soluzioni offensive la corsia mancina. La vicenda Lookman non passa inosservata ma ci sono anche altri nomi su cui l’attenzione rimane alta: Kevin dello Shakhtar Donetsk, Grealish, Chiesa, Sterling".