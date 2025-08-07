Ospiti 'professionisti' a Castel di Sangro: una delegazione del Pineto in tribune per vedere il Napoli | FOTO
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 9 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Brest e la Casertana.
In tribuna per seguire la seduta di allenamento anche una delegazione di calciatori del Pineto, squadra che milita nel campionato di Serie C, allenata da Ivan Tisci con vice Daniele De Vezze.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.
Giovedì 7 agosto:
- 11:30 - conferenza stampa del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per fare il punto sulla presenza in Alto Sangro, per il sesto anno consecutivo, dei campioni d'Italia del Napoli
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 - TG pranzo
- 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
- 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
- 19:30-19:45 - TG serale
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News