Ospiti 'professionisti' a Castel di Sangro: una delegazione del Pineto in tribune per vedere il Napoli | FOTO

Ritiro Napoli  
Ospiti 'professionisti' a Castel di Sangro: una delegazione del Pineto in tribune per vedere il Napoli | FOTO

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 9 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Brest e la Casertana

In tribuna per seguire la seduta di allenamento anche una delegazione di calciatori del Pineto, squadra che milita nel campionato di Serie C, allenata da Ivan Tisci con vice Daniele De Vezze.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Giovedì 7 agosto:

  • 11:30 - conferenza stampa del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per fare il punto sulla presenza in Alto Sangro, per il sesto anno consecutivo, dei campioni d'Italia del Napoli 
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
  • 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 - TG serale
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top