"Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?". La risposta di Lukaku

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?

«Pochissimo. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide».