"Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?". La risposta di Lukaku

Rassegna Stampa  
Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?. La risposta di Lukaku

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Intervista Lukaku

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista.

Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?

«Pochissimo. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide».

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top