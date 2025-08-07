La SSC Napoli saluta Simeone: "Grazie, Cholito! Fondamentale per la conquista di due scudetti"

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone si trasferisce al Torino, adesso è ufficiale la cessione dei partenopei. Ecco il comunicato del club azzurro:

"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist. Giovanni fa il suo esordio con la maglia azzurra il 28 agosto 2022, in occasione del pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Il 7 settembre il Cholito segna al suo debutto in Champions, contro il Liverpool. Il 26 ottobre 2022, in Napoli-Rangers, Simeone diventa il secondo calciatore argentino a segnare 4 gol nei primi 4 match di Champions League. Il primo era stato il padre.

Ha contribuito, con le sue qualità, la sua abnegazione e uno spirito di sacrificio encomiabile alla conquista di due scudetti. Grazie, Cholito!".