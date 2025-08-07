Cajuste: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich, sono felice ed entusiasta!"

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all'Ipswich Town Football Club "con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni", si legge nel comunicato della SSC Napoli. Insomma, servirà che il club inglese torni in Premier League e quindi ottenga la promozione per far sì che la cessione sia definitiva (in questa stagione giocherà infatti nella serie B inglese).

Queste le prime dichiarazioni di Cajuste:

"Sono davvero felice che tutto sia andato per il verso giusto e sono felice di essere tornato", ha detto Jens. "Ho sempre avuto l'ambizione, prima dell'estate, di tornare qui con entusiasmo e non vedo l'ora di ricominciare con i miei compagni di squadra.

Essere nel club la scorsa stagione è stata una delle esperienze migliori della mia carriera professionale, soprattutto in termini di cameratismo e spirito di squadra, oltre al fatto di lavorare sotto la guida di un allenatore incredibile per il quale nutro il massimo rispetto. Da quello che ho visto, il campionato è come una guerra ed è uno dei campionati più duri al mondo, quindi è una sfida che mi entusiasma molto".