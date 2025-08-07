Lukaku: "Napoli la mia rivincita? La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che..."

Lukaku: Napoli la mia rivincita? La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che...

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Napoli è stata la sua rivincita?

«La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale».

E vincere in volata contro l’Inter ha reso tutto più speciale?

«No, sarebbe stata la stessa cosa pure contro Milan o Juve. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello».

