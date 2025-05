La carica di Politano agli Ultras del Napoli a Parma: "Dai! Ne manca una!" | FOTO

Al termine di Parma-Napoli, gli azzurri sono andati a ridosso del settore ospiti per ringraziare i tifosi partenopei per la carica e il sostegno al Tardini. E han fatto il giro del web le immagini che vedono protagonista Matteo Politano: "Dai! Una, una!", sembra dire l'attaccante azzurro ai tifosi. Come a indicare l'ultima partita, l'ultimo sforzo, quello che vedrà il Napoli in campo venerdì al Maradona contro il Cagliari, per coronare il sogno scudetto. Ecco quel momento:

Poi, via social, Politano ha esultato così: