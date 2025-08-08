Gutierrez-Napoli, stipendio a salire per l'esterno: ecco quanto guadagnerà in azzurro

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro ed attende il via libera definitivo dalle due società.

Ulteriori dettagli e le cifre dell'operazione Gutierrez arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Per Gutiérrez, terzino classe 2001, l’accordo con il Girona è chiuso a circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni con i partenopei, partendo da 2,3 milioni netti a stagione fino a 2,7 milioni nell’ultimo anno. Sistemati anche i dettagli con il Real Madrid, che deteneva un’opzione di recompra fino al 2027". 

