Gazzetta - Rivincita McTominay sul Manchester United: è successa una cosa che sembrava impensabile

Notizie Napoli calcio - C'è anche Scott McTominay nella lista dei pretendenti al prossimo pallone d'oro. Il centrocampista del Napoli, MVP dell'ultima Serie A, è uno dei candidati per l'ambito premio.

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su McTominay:

"E poi c’è Scott McTominay che si prende una rivincita sul suo Manchester United – zero calciatori nella lista – avendo scommesso sulle sue capacità , e avendo trovato un avanzamento in campo, una maggiore possibilità di stare in area e di essere decisivo. È stato l’uomo dello scudetto e non solo per il gol ronaldesco, ma per come la sua fisicità ha influito nell’allungo napoletano, e per come il suo corpaccione ha avuto un impatto enorme sul cambio delle partite, spalmandosi sui campi dai ripiegamenti difensivi ai guizzi serpigni nelle aree avversarie. E alla fine non si è spostato più avanti solo nel campo, ma anche nella carriera e nella vita. Non era scontato, e fino a qualche anno fa lasciare il Manchester United per andare al Napoli non era per una possibilità di scarto, ma solo per uno scarto".