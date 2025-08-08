Sky - Dopo Ndoye il Nottingham si inserisce per un altro obiettivo del Napoli

Calciomercato Napoli, il Nottingham insidia ancora il club di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, il Nottingham insidia ancora il club di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, novità in entrata anche per la mediana come riportato in diretta a SkySport24

Calciomercato Napoli, il Nottingham si inserisce ancora 

Il principale candidato da questo punto di vista, come ribadito in diretta dall’emittente, è quello di Fabio Moretti per un affare da 14 milioni di euro con una trattativa in corso. Bisognerà tuttavia capire se, in caso di chiusura, ci sarà l’affondo per un secondo centrocampista o per un esterno.

Sulla fascia il nome caldo è quello di Kevin valutato 40 milioni, invece per la mediana occhio a Musah per un testa a testa col Nottingham che propone 30 milioni rispetto ai 25 milioni proposti dal Napoli a inizio giugno prima di frenare per fare altre riflessioni. 

