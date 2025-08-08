Gutierrez al Napoli, c'è anche l'indizio social: lo spagnolo ha iniziato a seguire Di Lorenzo | FOTO

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez si avvicina agli azzurri
Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez è molto vicino al trasferimento in maglia azzurra. La trattativa tra Napoli e Girona si è chiusa sulla base di 20 milioni comprensivi di bonus. Il terzino spagnolo ha anche iniziato a seguire il capitano Giovanni Di Lorenzo sui social come dimostra la foto:
