SKY - Raspadori all'Atletico Madrid, è fatta! Intesa totale tra club, ecco quanto incassa il Napoli

Ultim'ora calciomercato Napoli, è fatta per Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid! Ad annunciarlo è Gianluca di Marzio di SkySport attraverso il proprio sito.

Ci siamo. Intesa totale raggiunta tra Napoli e Atletico Madrid per la cessione di Raspadori. Il club azzurro ha accettato le condizioni del club spagnolo.

Svelata in anteprima lo scorso 31 luglio dalla nostra redazione, ora la trattativa è giunta alla conclusione.

Raspadori si trasferisce in Liga per una cifra pari a 26 milioni di euro (bonus compresi).