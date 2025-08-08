Juanlu-Napoli, Gazzetta: merito del calciatore se ci sarà un lieto fine, serve un ultimo sforzo

Calciomercato Napoli - Prosegue la telenovela per l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Il braccio di ferro con il Siviglia non ha ancora un vincitore: il calciatore vuole solo gli azzurri, ma gli iberici non hanno accettato l'ultima proposta di De Laurentiis da 17 milioni (ne volgiono 20 più percentuale sulla rivendita).

Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Juanlu:

"Quella tra Juanlu Sanchez e il Napoli sembra una telenovela infinita, ma adesso ci sono anche tutti i presupposti per il lieto fine. Merito del terzino spagnolo, che ancora una volta ha ribadito al Siviglia la sua scelta per il futuro: o Napoli o non parte. Una posizione che dovrebbe inorgoglire i vertici del club campione d’Italia, che conferma il nuovo status di società e piazza ambita, non più di passaggio. Un ultimo sforzo tra le parti: il Siviglia ha rifiutato l’offerta da 17 milioni del Napoli, ne vuole 20 garantiti più una percentuale sulla futura rivendita".