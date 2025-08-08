Romano: "Raspadori ha lasciato il ritiro per volare a Madrid, scambio di documenti tra club"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano svela le ultime notizie di calciomercato sulla scelta del Napoli che sta vendendo Raspadori all'Atletico Madrid:

"Jack Raspadori ha già lasciato il ritiro del Napoli per volare a Madrid nelle prossime ore. L'Atletico Madrid e il Napoli si stanno scambiando tutti i documenti formali per l'annuncio dell'accordo da 26 milioni di euro".