Manna al fianco di De Laurentiis in panchina: colloquio durante l'allenamento | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 10 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima delle amichevoli contro il Girona e il Sorrento. A bordocampo in panchina c'è il direttore sportivo Giovanni Manna al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, il ds indica più volte i calciatori in campo.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.
Venerdì 8 agosto:
- 11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 - TG pranzo
- 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
- 18:00-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
- 19:30-19:45 - TG serale
- dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli
