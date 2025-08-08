Manna al fianco di De Laurentiis in panchina: colloquio durante l'allenamento | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli  
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 10 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima delle amichevoli contro il Girona e il Sorrento. A bordocampo in panchina c'è il direttore sportivo Giovanni Manna al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, il ds indica più volte i calciatori in campo.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Venerdì 8 agosto:

  • 11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
  • 18:00-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 - TG serale
  • dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli
