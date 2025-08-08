Calciomercato Napoli, Miretti ma non solo: due centrocampisti nel mirino di Conte

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dei centrocampisti nel mirino degli azzurri:

Il Napoli a quel punto dovrà acquistare un nuovo centrocampista: Fabio Miretti è più di una possibilità. Ci sono stati già contatti con la Juventus, ma bisogna trovare l’intesa definitiva tra i club, altrimenti c’è Giovanni Fabbian del Bologna che garantisce maggiore fisicità. L’asse con i rossoblù – dopo Beukema- potrebbe riattivarsi perché Alessandro Zanoli è un obiettivo per la squadra di Italiano".