Calciomercato Napoli, Miretti ma non solo: due centrocampisti nel mirino di Conte

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dei centrocampisti nel mirino degli azzurri:

Il Napoli a quel punto dovrà acquistare un nuovo centrocampista: Fabio Miretti è più di una possibilità. Ci sono stati già contatti con la Juventus, ma bisogna trovare l’intesa definitiva tra i club, altrimenti c’è Giovanni Fabbian del Bologna che garantisce maggiore fisicità. L’asse con i rossoblù – dopo Beukema- potrebbe riattivarsi perché Alessandro Zanoli è un obiettivo per la squadra di Italiano".

Miretti con l'Italia
