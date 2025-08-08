Repubblica - Conte non ha dubbi, ecco perché ha scelto Miguel Gutierrez: il motivo

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'acquisto ormai imminente di Miguel Gutierrez:

"Il Napoli e l’accoppiata spagnola sulle fasce. Un’operazione in due atti. La prima è in dirittura d’arrivo. Perché da mercoledì sera il club azzurro ha deciso di accelerare per Miguel Gutierrez, 24enne di Madrid che si è fatto conoscere ed apprezzare al Girona, in Catalogna. Segni particolari: la fascia sinistra è il suo regno calcistico. È un terzino che interpreta il ruolo in maniera moderna. Attacca (tanto), crossa e se necessario sa anche giocare da mezzala offensiva. Si è sottoposto a luglio ad un’operazione di pulizia alla caviglia e ha ricominciato ad allenarsi. Magari non sarà al top per l’inizio del campionato, ma il suo contributo sarà importante nel corso di una stagione con tanti impegni. Conte non ha dubbi: ha scelto un giocatore dalle caratteristiche precise che può esibirsi eventualmente pure in posizione più avanzata. L’affare col Girona è stato impostato sulla base di 20 milioni di euro. Gutierrez firmerà un quinquennale e sta attendendo soltanto il via libera per svolgere le visite mediche. Domani tra l’altro il Girona sarà proprio al Patini di Castel di Sangro per l’amichevole contro il Napoli e il talento cresciuto nel Real spera sia già definito ufficialmente il suo passaggio in maglia azzurra".