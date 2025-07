Il sindaco di Castel di Sangro incontra Conte e lo staff: "Siamo diventati un villaggio del calcio!" | FOTO

CASTEL DI SANGRO - Cori, bandiere e un clima di festa hanno accolto ieri la squadra del Napoli, giunta in Abruzzo per la seconda fase del ritiro precampionato 2025/2026. Un evento che, come sottolineato dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, rappresenta un unicum a livello europeo: “Nessuna altra realtà di montagna ospita una squadra campione d’Italia con un seguito del genere, trasformando un’intera comunità in un villaggio del calcio”.

Gli azzurri, guidati da mister Antonio Conte, ieri hanno raggiunto il quartier generale del ritiro a ora di pranzo. Con loro il presidente Aurelio De Laurentiis, presente sin dal primo giorno.

Alle 17,30, il primo allenamento allo stadio “Teofilo Patini” ha ufficialmente aperto le due settimane di preparazione che proseguiranno fino al 14 agosto, attirando fin dal primo giorno centinaia di tifosi e appassionati da tutta Italia. Grande attenzione sui nuovi acquisti e sui top player Kevin De Bruyne e Scott McTominay, protagonisti molto attesi della stagione.

L’edizione 2025 del ritiro abruzzese si annuncia da record, con circa 200 mila presenze attese e un calendario fitto di eventi collaterali che trasformano Castel di Sangro in una vera capitale del calcio italiano per due settimane. “Per noi non è solo sport - ha sottolineato Caruso - ma economia, turismo e identità. Due settimane che proiettano Castel di Sangro in una dimensione internazionale, con un’accoglienza senza eguali. Ospitare il Napoli infatti significa anche dare l’immagine di un Abruzzo capace di unire bellezza naturale e grandi eventi».

Il sindaco ha poi aggiunto: “Il Villaggio del Tifoso, le iniziative culturali e l’intera macchina organizzativa sono stati pensati per far vivere ai tifosi un’esperienza completa: non solo assistere agli allenamenti dei campioni, ma scoprire un territorio e sentirsi parte di una comunità che, per due settimane, diventa capitale del calcio italiano”.