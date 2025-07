Il gol di De Bruyne, la 'ramanzina' di Conte e Mazzocchi 'troneggiante' su Lucca: le emozioni del pomeriggio di Castel di Sangro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento pomeridiano del Giorno 2 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli. Ventisette i giocatori in campo, divisi in due gruppi: lavoro di passaggio, scambio e tiro nella mini-porta.. In panchina Billy Gilmour e Scott McTominay, che non compiono il giro di campo iniziale. Out anche Antonio Vergara e Mathias Olivera. Siparietto che vede protagonista Antonio Conte: l'allenatore azzurro ha chiesto a tutti i bambini del summer camp in tribuna di abbassare la quantità di cori ed esultanze per i gol che vengono segnati nell'esercitazione. Lavoro sul possesso palla, ricerca dello spazio nello stretto, poi al momento del via da parte dello staff di Conte, tiro in porta. Infine partitella a campo ridotto, terminata 3-2 per i fucsia sui blu con le reti di Raspadori, De Bruyne e Neres; per i blu Politano e Zanoli.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

Giovedì 31 luglio: