TicketOne, Bardelli: "Napoli? Oltre 20mila abbonamenti già confermati. C'è un altro dato mostruoso: mai vista una roba simile"

Amedeo Bardelli, Director of Sport Business di TicketOne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“La vendita degli abbonamenti alla stagione 2025-26 ha sfondato la quota di 20mila, ora sino al 3 agosto c’è la fase del cambio posto. Orientativamente- ha detto il responsabile Sport di TicketOne a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- ci risulta che saranno disponibili da lunedì 4 agosto alcune migliaia di abbonamenti. Circa 5mila? No, qualcosa in meno. La disponibilità immaginiamo che in pochissimo tempo potrebbe essere esaurita. Invito i tifosi ad acquistare la tessera annuale online e dai canali ufficiali, ovvero dal sito di ticketone o della SSC Napoli, attenzione a truffe o ad altre piattaforme.

Circa l’80% dei tifosi ha acquistato il pacchetto full, ovvero comprensivo delle gare di serie A, coppa Italia e Champions. Inserire queste ultime è stato un atto di generosità non da poco del Napoli, perché le partite di Champions sono molto ambite. Il ‘sold out’ per le 5 amichevoli di Castel di Sangro (restano pochi biglietti di curva solo per Napoli-Casertana, ndr) non ci sorprende, il Napoli è una squadra ad altissimo richiamo e tutti vogliono andare a vedere i campioni d’Italia.Capiamo le esigenze dei tifosi, la vendita dei biglietti spesso si brucia in pochi minuti semplicemente perché sono centinaia di migliaia i supporter che si collegano contemporaneamente. Basti pensare che ce n’erano mezzo milione in coda per acquistare un biglietto per l’ultima gara di campionato, Napoli-Cagliari, quella che è valsa lo scudetto. Pur occupandoci della vendita di diversi club calcistici, il dato di 500mila tifosi in coda per un evento sportivo rappresenta un record assoluto, non l’avevamo mai visto!”.