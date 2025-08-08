Moretto svela: "È stata inserita una novità nel contratto di Miguel Gutierrez al Napoli"

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Matteo Moretto, giornalista e collega di Fabrizio Romano, che fa il punto della situazione sulla trattativa tra Napoli e Girona per Miguel Gutierrez.

Miguel Gutiérrez sarà un nuovo calciatore del Napoli. Di fatto è tutto tutto ok, mancano solo le firme e l'ufficialità. È una trattativa il Napoli aveva impostato negli scorsi mesi, trovando anche una base di accordo con il calciatore. Poi il ragazzo nelle ultime due settimane ha cambiato entourage, il Napoli ha cambiato priorità, sempre però tenendo un occhio interessato a Miguel Gutiérrez.

Così, una settimana fa, il Napoli è tornato a riattivare con forza e decisione questa pista, tant'è che nel corso dei giorni poi ha trovato l'accordo prima con il Girona, poi con il calciatore, con il nuovo entourage, fino ad arrivare alla chiusura definitiva dell'operazione proprio questa mattina.

Vi ricordo i dettagli: 18 milioni di euro di base fissa + 1,5-2 milioni di bonus al Girona. Il calciatore firmerà un contratto di 5 anni più 1. Mi dicono che ci dovrebbe essere anche il sesto anno opzionale. Vedremo se poi confermato. Stipendio da 2,2 milioni netti a salire fino a 2,7 milioni. C'è anche una clausola di rescissione.