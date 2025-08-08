Marca annuncia: Raspadori all'Atletico, confessione ai compagni di spogliatoio! È atteso a Madrid settimana prossima

Calciomercato Napoli - Importanti aggiornamenti su Giacomo Raspadori pubblicati da Marca. La trattativa è in corso tra Napoli e Atletico Madrid per il trasferimento dell’attaccante ex Sassuolo. L’accordo tra Raspadori ed il club spagnolo è già stato raggiunto.

Raspadori Atletico Madrid, le ultime

Stando a quanto si legge su Marca, l’Atletico Madrid ha offerto 20 milioni per il cartellino di Raspadori mentre il Napoli chiede almeno 30 milioni. I dialoghi tra le parti proseguono, filtra un certo ottimismo sulle modalità di pagamento. L’Atletico Madrid spera di mettere Raspadori a disposizione di Simeone per la prossima settimana. Il calciatore - rivela Marca - avrebbe rivelato ai suoi compagni di spogliatoio che il suo trasferimento all'Atletico Madrid è ormai imminente.