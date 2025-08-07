Chiesa pista Napoli? C'è un'idea sull'esterno del Liverpool, è una freccia da scoccare al momento giusto

Calcio Mercato  
Chiesa pista Napoli? C'è un'idea sull'esterno del Liverpool, è una freccia da scoccare al momento giusto

Calciomercato SSC Napoli - Federico Chiesa, 27 anni e una stagione tormentata dai problemi fisici e dalle scelte di Slot, è all’alba del secondo capitolo ad Anfield, con il Liverpool, scrive il Corriere dello Sport.

“La sua posizione non è chiarissima, permane l’idea che possa trasferirsi, ma non ci sono stati grandi sviluppi. Chiesa è una freccia da inforcare e scoccare al momento giusto; con i modi giusti e anche con l’allenatore giusto. Ad assisterlo è Fali Ramadani, che recitava da intermediario dell’operazione Nuñez; poi sfumata per la scelta di puntare su Lucca”

