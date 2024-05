Zielinski al passo d'addio, CdM: è stato un separato in casa in questa stagione

Ultime notizie SSC Napoli - Domenica ci sarà Napoli-Lecce al Maradona, l’ultima partita di Piotr Zielinski con la maglia azzurra. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Lunedì c’è stata la festa d’addio per Zielinski che è atteso da una nuova avventura all’Inter dopo otto stagioni in maglia azzurra, condite da 364 presenze e 51 reti:

"La società nerazzurra ha chiuso l’accordo a febbraio con il polacco e il suo agente. Zielinski è stato un separato in casa in questa stagione con 28 presenze, non tutte dal primo minuto, e quattro reti. Non è mancata una lettera d’addio a Napoli e l’attesa è per salutarlo in qualche modo al Maradona"