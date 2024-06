Il Roma - Addio Mario Rui, richieste dalla Turchia ma l'agente ne parlerà col Napoli

Mario Rui sembra aver fatto il suo tempo a Napoli, come confermato anche dal suo agente che ha parlato di volontà del Napoli di lasciarlo partire.

Mario Rui lascerà Napoli

Come riporta Il Roma, è per questo che potrebbe andare a giocare in Turchia. Ad attenderlo ci sarebbe Mourinho con il suo Fenerbahce. Il manager del calciatore sta valutando l’offerta ma naturalmente ne dovrà parlare con il Napoli. Se Conte ritiene incedibile il lusitano non se ne farà niente. Se, invece, gli darà il via libera allora si potrà pensare di farlo partire. E a quel punto si dovrà intervenire di nuovo sul mercato.