Osimhen su tutte le furie, gli amici gli strappano il telefono da mano | VIDEO

Lo sfogo di Victor Osimhen in diretta su Instagram ha fatto il giro del web e in Nigeria è diventato un vero e proprio caso nazionale. Molto si discute anche del fatto che Osimhen - su tutte le furie mentre si scaglia contro il CT della Nazionale nigeriana - abbia finito per scagliarsi anche contro i suoi amici e collaboratori, che in quel momento erano lì con lui e provavano a farlo ragionare.

Stando a quanto emerge dalla stampa nigeriana, in camera con Osimhen c'erano anche i compagni di squadra della Nazionale Ahmed Musa e Odion Ighalo, le cui voci si possono ascoltare in sottofondo nel video. Qualcuno gli dice "Basta Victor, calmati e spegni la diretta". Alla fine è uno dei suoi collaboratori a strappargli letteralmente il telefono di mano per chiudere la diretta.