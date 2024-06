Oggi è l'ultimo giorno di Napoli per tre giocatori

Calciomercato Napoli - Entro la giornata di oggi 14 giugno potranno essere esercitati i riscatti dei giocatori trasferitisi nelle ultime sessioni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, da questo punto di vista, non ha giocatori che si sono trasferiti con questa formula durante la stagione: i vari prestiti di Gaetano, Zerbin, Folorunsho, Cheddira, Zanoli e Caprile, per rimanere tra quelli relativi alla prima squadra, erano tutti con la formula del prestito secco. Ci sono però alcuni giocatori che, letteralmente, sono arrivati al loro ultimo giorno da calciatori del Napoli e che vedranno il loro prestito scadere al termine del mese di giugno.

Ad esempio il portiere Pierluigi Gollini, tornato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta per cinque milioni di euro: dieci presenze stagionali. Poi due pseudo rinforzi, perchè è così che vanno definitivi, approdati in azzurro a gennaio. Hamed Traorè, il cui prestito dal Bournemouth si trasformerà da prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro a prestito oneroso, visto il mancato acquisto da parte del Napoli. Undici presenze e zero gol in 483 minuti. Leander Dendoncker, che non vedrà il Napoli far scattare i nove milioni di euro per il riscatto del cartellino dall’Aston Villa. Tre presenze, 21 minuti. Letteralmente uno stipendio pagato per permettergli di allenarsi e di tenersi in forma. Tre addii in vista, sicuri.