CdS - Contatti diretti tra Manna e l'entourage di Dovbyk a Milano. Clamorosa novità sulla clausola rescissoria: i dettagli

Giovanni Manna sta provando a stringere per un attaccante. Come si legge sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli ha stretto contatti diretti con l'entourage di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha dichiarato, nelle scorse settimane, di avere avuto contatti anche con club italiani. Chiaramente tra questi, c'è soprattutto il Napoli. C'è poi una importante novità legata alla clausola rescissoria della punta in forza al Girona.

Contatti tra Manna e l'entourage di Dovbyk

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda i contatti ripresi tra il Napoli e l'attaccante Artem Dovbyk del Girona. Sul cartellino non esiste una vera e propria clausola rescissoria bensì un gentlemen's agreement tra l'agente ed il club iberico: