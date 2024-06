Furia Osimhen, c'entra anche il mercato! Retroscena da Castel Volturno: resta solo una pista

Ha fatto il giro dei social il clamoroso sfogo di Osimhen contro il Ct della Nigeria, in una diretta video poi bruscamente interrotta. Tra Nazionale e futuro al Napoli sono giorni caldi per il nigeriano, che rischia di essere "bloccato" dalla clausola da 130 milioni sancita nell'ultimo rinnovo con il club di De Laurentiis.

Ecco quanto scritto quest'oggi da La Gazzetta dello Sport circa la situazione Osimhen-Napoli:

Ad agitare Osimhen sono anche le prospettive per la prossima stagione. All’orizzonte, per ora, tutto tace. Il Chelsea, che in un primo momento sembrava il club più pronto a compiere l’investimento, si è tirato fuori dal discorso. È noto da tempo l’apprezzamento dell’Arsenal, ma ad oggi non si va oltre una semplice manifestazione di gradimento. Il Paris Saint-Germain, da cui si attendeva un approccio, non ha fatto alcuna mossa significativa. Sullo sfondo resiste la ricca soluzione rappresentata dall’Arabia Saudita, ma il nigeriano vorrebbe rimanere in Europa e giocare la Champions League.

A Castel Volturno, per forza di cose, si valuta attentamente la situazione. A meno che la società non sia disposta a rivedere le proprie pretese, potrebbe ritrovarsi con un calciatore non entusiasta con uno stipendio tre volte superiore al limite imposto dal presidente per i tesserati.