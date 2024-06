Sfuma Lukaku al Napoli? Il connazionale Carrasco svela: "Mi ha chiesto informazioni sull'Arabia"

Calciomercato Napoli. Si raffredda la pista Romelu Lukaku per il Napoli: gli elevati costi tra cartellino ed ingaggio, rendono difficile l'assalto al 31enne centravanti belga. Nonostante il grande rapporto con Conte, il club partenopeo non sembra incline a voler accontentare le richieste del Chelsea (che non apre al prestito).

Lukaku niente Napoli, spunta il retroscena

Il collega di nazionale Yannick Carrasco, già in Saudi con l’Al-Shabab, ha pure svelato in conferenza un retroscena su Lukaku che sembra proiettarlo verso l'Arabia Saudita: