Buongiorno-Napoli, cifre raddoppiate! Ecco quando Cairo può dire sì

Calciomercato Napoli - Il Napoli spinge forte per ingaggiare Alessandro Buongiorno, il giovane difensore 25enne del Torino di Urbano Cairo che l'ha dichiarato 'incedibile' al momento. Ma di vero c'è che è in piedi una trattativa importante con il Napoli.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, le ultime

De Laurentiis e Manna vogliono accontentare mister Conte e per questo motivo che si lavora per trovare l'intesa. Il patron dei granata lo valuta 45 milioni e il Napoli si è spinto fino a 40. Ora la differenza la fa la volontà del giocatore che in questo momento è impegnato con la Nazionale di Spalletti agli Europei. Intanto, per convincerlo, il Napoli secondo Il Mattino gli avrebbe offerto un contratto quinquennale a cifre di ingaggio che raddoppiano quelle attualmente percepite dal difensore all'ombra della Mole (poco più di 2 milioni l'anno andrebbe a percepire).

La trattativa Buongiorno Napoli è ben avviata, il gradimento pure ed ora non resta che trovare la quadra con Cairo per la ratifica dell'accordo finale. L'impressione però è che le parti si siano date qualche giorno di tempo per riflettere e poi dare un segnale. Se ne riparlerà a metà settimana insomma dopo questo weekend. Ora c'è grande attesa per il primo colpo in difesa.